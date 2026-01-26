Daniel Maldini si avvicina alla Lazio ancora una volta. L’attaccante è uno degli obiettivi della squadra biancoceleste per rinforzare il proprio reparto offensivo e i capitolini sono pronti a chiudere con l’Atalanta per sistemare la rosa a disposizione di Sarri.

In piena bufera mediatica per il “caso Romagnoli”, in casa Lazio si pensa ai possibili acquisti da poter regalare al proprio allenatore in vista della seconda parte di stagione.

L’attaccante dell’Atalanta è in uscita dalla squadra bergamasca che ha dato l’ok alla sua cessione col giocatore che arriverà in prestito oneroso (circa 1 milione) con diritto di riscatto a 12-13 milioni. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it e ampiamente anticipato dalla nostra redazione, le visite mediche sono state programmate per la giornata di domani.

✅ Né #Juve, né #Napoli: scatto decisivo della #Lazio per Daniel #Maldini‼️ Operazione con l’#Atalanta chiusa sulla base di un prestito oneroso (circa 1 mln) con diritto di riscatto a 12-13 milioni. Programmate per domani le visite mediche 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/OFE5UzmDp8 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 26, 2026

Classe 2001, l’ex Monza è alla ricerca di maggiore spazio per la seconda parte di stagione ed è pronto a lasciare Bergamo dopo un anno dal suo arrivo. Per il calciatore hanno fatto un tentativo anche Juventus e Fiorentina, ma alla fine la Lazio ha chiuso.