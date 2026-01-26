Atalanta
Daniel Maldini-Lazio, stavolta ci siamo: le cifre | CM

Daniel Maldini si avvicina alla Lazio ancora una volta. L’attaccante è uno degli obiettivi della squadra biancoceleste per rinforzare il proprio reparto offensivo e i capitolini sono pronti a chiudere con l’Atalanta per sistemare la rosa a disposizione di Sarri.

Daniel Maldini
Calciomercato, Lazio su Daniel Maldini (Ansa Foto) – calciomercato.it

In piena bufera mediatica per il “caso Romagnoli”, in casa Lazio si pensa ai possibili acquisti da poter regalare al proprio allenatore in vista della seconda parte di stagione.

L’attaccante dell’Atalanta è in uscita dalla squadra bergamasca che ha dato l’ok alla sua cessione col giocatore che arriverà in prestito oneroso (circa 1 milione) con diritto di riscatto a 12-13 milioni. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it e ampiamente anticipato dalla nostra redazione, le visite mediche sono state programmate per la giornata di domani.

Classe 2001, l’ex Monza è alla ricerca di maggiore spazio per la seconda parte di stagione ed è pronto a lasciare Bergamo dopo un anno dal suo arrivo. Per il calciatore hanno fatto un tentativo anche Juventus e Fiorentina, ma alla fine la Lazio ha chiuso.

