David Neres si opera, tegola Napoli: i tempi di recupero

Mazzata terrificante in casa Napoli a poche ore dalla sfida contro la Juventus: ecco le ultimissime su David Neres.

La notizia era nell’aria e purtroppo in questi minuti è arrivata la temuta conferma: David Neres dovrà operarsi. Lo riferisce ‘Tuttomercatoweb.com’, secondo cui l’esterno brasiliano del Napoli si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico a causa della lesione al tendine della caviglia sinistra.

Davvero una pessima notizia per Antonio Conte, che stasera contro la Juventus si vedrà già costretto a rinunciare agli infortunati Rrahmani, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, Politano e molto probabilmente Milinkovic-Savic.

David Neres si opera a Londra: ecco quando rientra

David Neres, a questo punto, potrebbe essere costretto a rimanere fermo ai box per circa 2-3 mesi: il suo rientro è previsto a metà aprile. Il Napoli, intanto, corre ai ripari e abbraccia Giovane, che arriva dal Verona per 20 milioni di euro. Ma non è finita qui: il pesante infortunio occorso a Neres potrebbe convincere il presidente Aurelio De Laurentiis a mettere a segno un altro colpo nel reparto offensivo (Maldini).

Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende in casa Napoli e sicuramente vi terremo aggiornati nei prossimi giorni.