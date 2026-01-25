Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve-Napoli, si fa male un altro titolare: salta la super sfida

Foto dell'autore

Altra tegola a pochissime ore dalla super sfida tra Juventus e Napoli: si fa male e salta il match di questo pomeriggio.

Juve-Napoli rischia di perdere un altro dei protagonisti più attesi: Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo – stando a quanto riferito in queste ore da ‘Sport Mediaset’ – avrebbe infatti accusato un risentimento muscolare: la decisione definitiva verrà presa a breve, ma si va verso il forfait dell’ex Torino e verso il rientro in campo dal 1′ di Meret, appena tornato a disposizione dopo l’infortunio alla spalla.

Vanja Milinkovic-Savic
Milinkovic-Savic (LaPresse) – calciomercato.it

Una pesante tegola per Antonio Conte, costretto già a rinunciare ai vari Rrahmani, Anguissa, Gilmour De Bruyne, Neres e Politano. Rientra, invece, Lukaku che si accomoda almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni di Juve-Napoli, big match della 22esima giornata del campionato di Serie A:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie