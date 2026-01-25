Juve-Napoli, si fa male un altro titolare: salta la super sfida

Altra tegola a pochissime ore dalla super sfida tra Juventus e Napoli: si fa male e salta il match di questo pomeriggio.

Juve-Napoli rischia di perdere un altro dei protagonisti più attesi: Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo – stando a quanto riferito in queste ore da ‘Sport Mediaset’ – avrebbe infatti accusato un risentimento muscolare: la decisione definitiva verrà presa a breve, ma si va verso il forfait dell’ex Torino e verso il rientro in campo dal 1′ di Meret, appena tornato a disposizione dopo l’infortunio alla spalla.

Una pesante tegola per Antonio Conte, costretto già a rinunciare ai vari Rrahmani, Anguissa, Gilmour De Bruyne, Neres e Politano. Rientra, invece, Lukaku che si accomoda almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni di Juve-Napoli, big match della 22esima giornata del campionato di Serie A:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.