Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tensione ultras, tifosi di Lazio e Napoli a contatto: cosa è successo e le possibili sanzioni

Foto dell'autore

All’alba nuovi scenari di violenza sull’autostrada dopo quelli di una settimana fa: sequestrati bastoni e coltelli

Prosegue la scia di scontri tra ultras con l’autostrada come triste scenario. Dopo quelli tra gli ultras di Como e Bologna in città e quelli tra i tifosi di Fiorentina e Roma in A1 all’altezza dell’uscita di Casalecchio, anche i sostenitori di Napoli e Lazio sono purtroppo venuti a contatto in queste ore. Le due tifoserie si sono incrociate all’alba: gli azzurri erano diretti a Torino per la trasferta in casa della Juventus e i biancocelesti rientravano invece da Lecce dopo il match di ieri sera.

Polizia blocca laziali dopo gli scontri con tifosi del Napoli (Ansafoto) – calciomercato.it

Secondo quanto racconta l’Ansa, i due gruppi si sono scontrati – molti a volto coperto, con mazze e bastoni – lungo la carreggiata nord tra Ceprano e Frosinone, bloccata per alcuni minuti prima dell’intervento della polizia e della polizia stradale. Dopo alcuni minuti sono poi tutti risaliti nei veicoli e si sono allontanati. Ottanta tifosi della Lazio sono stati poi incercettati dalla polizia al casello di Monteporzio Catone dopo gli scontri e sono stati identificati. Non solo, sono stati anche sequestrati oggetti atti a offendere e coltelli da cucina che erano stati gettati dai van alla vista degli agenti.

Altri supporters biancocelesti sono stati intercettati a Don Bosco, alcuni hanno provato a sottrarsi ai controlli: recuperati e sequestrati taglierini e petardi, poi nei pullman caschi, aste e petardi. Ora sono in corso le indagini per approfondire la vicenda e procedere eventualmente coi Daspo. Non risultano invece napoletani identificati dalla polizia: l’Ansa riporta che i sostenitori partenopei non sarebbero entrati infatti in contatto diretto con i supporter della Lazio. Non solo, perché dopo il pugno di ferro con gli ultras di Fiorentina e Roma, che si sono visti vietare le trasferte fino a fine stagione, ora si attendono dei nuovi provvedimenti pesanti.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie