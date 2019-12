CALCIOMERCATO MILAN KESSIE PIOLI / Nelle ultime settimane si è parlato molto in ottica calciomercato anche di Franck Kessie. In un'intervista rilasciata a 'Sport Mediaset', il centrocampista del Milan ha chiarito così il proprio futuro: "Io via? Se fossi voluto andare via lo avrei già fatto. Voglio restare per tanti anni qui, in una squadra che tifavo sin da bambino.

Per me è un sogno realizzato e darò sempre il massimo per questi colori". Per restare sempre aggiornato sul calciomercato e non solo

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: nuovi contatti per Taison, la risposta

Milan, da Pioli all'esclusione contro la Juventus: parla Kessie

L'ex Atalanta ha poi parlato del suo rapporto con Pioli: "Mi trovo bene con lui, come con tutti gli allenatori che ho avuto al Milan. Il fatto che ora io giochi fa capire a tutti come non abbia niente contro lui e lui non abbia niente contro di me". Infine, Kessie ha spiegato il motivo della sua esclusione contro la Juventus: "Avevo avuto un problema fisico in settimana ed ero arrivato tardi all'allenamento della vigilia. Comunque niente di grave".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO D'Amico su ritorno Ibrahimovic

ESCLUSIVO Bojan Krkic: "Totti persona incredibile. Roma e Milan? Un onore..."