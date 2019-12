Inter e Milan, s'inserisce il Napoli sul gioiello del Lille

CALCIOMERCATO INTER MILAN NAPOLI SOUMARÉ / Fallito l'assalto estivo a Nicolas Pépé, poi sbarcato all'Arsenal per qualcosa come 80 milioni di euro, il Napoli ha continuato a tenere i radar accesi sul Lille, fucina di talenti che stanno facendo impazzire gli operatori di calciomercato di mezza Europa.

Due, in particolare, gli osservati speciali: Boubakarye Domagoj. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, occhi su Soumaré e Bradaric

Il primo è un centrocampista, fisico possente e carta d'identità verdissima: 20 anni compiuti, ma con una valutazione del cartellino che quota 20 (milioni di euro) l'ha già superata. 'Colpa' della forte concorrenza internazionale, con anche Inter e Milan già fortemente interessate. Gli azzurri però lo seguono da tempo e potrebbero puntare proprio sui buoni rapporti con i francesi per mettere la freccia. Non solo. Secondo il 'Corriere dello Sport', considerato ormai Ghoulam a fine ciclo, l'idea più calda per rinforzare la corsia mancina porta al compagno di squadra Domagoj Bradaric, anche lui classe '99, del quale si sarebbe parlato anche nell'ultimo vertice di mercato con i responsabili dello scouting partenopeo.

