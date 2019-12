ROMA JUVENTUS INTER SMALLING / Sospeso tra Serie A e Premier. Chris Smalling sta stupendo tutti alla sua prima stagione in Italia, rilanciandosi dopo un periodo negativo con la maglia del Manchester United. Il difensore della Roma, sbarcato in prestito oneroso (3 milioni di euro) nella Capitale, è sul taccuino di Inter, Juventus e Milan, oltre al rinnovato interesse Oltremanica rappresentato da Arsenal, Everton e Leicester. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Inoltre, anche lo stesso Manchester United starebbe valutando il ritorno del 30enne difensore e un eventuale prolungamento del contratto per una stagione fino al 2023. I 'Red Devils' valutano circa 20 milioni di euro il cartellino del giocatore, che a Roma si trova molto bene anche fuori dal campo con la famiglia.

Un profilo d'esperienza e caratura internazionale che, oltre a Fonseca, certamente farebbe comodo anche a Inter, Juventus e Milan per la prossima stagione. Nello scacchiere di Conte sarebbe un quasi titolare, mentre nella rosa dei campioni d'Italia rappresenterebbe un'alternativa di livello nel settore difensivo se Paratici dovesse privarsi sia di Demiral che di Rugani. Nel 'Diavolo', infine, l'nglese classe '89 ad oggi sarebbe uno dei leader del reparto.

