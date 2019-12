CALCIOMERCATO FIORENTINA DZYUBA / Fiorentina a caccia di rinforzi in vista del calciomercato di gennaio. Possibile la partenza del fin qui deludente Pedro, ecco perché a Firenze è possibile che possa sbarcare un nuovo centravanti.

entrambi difficili da raggiungere e comunque entrambi non prime punte, secondo 'Tuttosport' sull'agenda del Ds figura anche il nome di Artem

Dzyuba è un centravanti russo di 31 anni attualmente in forza allo Zenit di San Pietroburgo. In questa stagione il classe '88, diventato da un anno capitano della Russia, ha siglato 13 gol compresi i 2 siglati in Champions. Alto ben 197cm, Dzyuba rappresenta un'ottima 'occasione' di mercato dato che il suo contratto scade il prossimo giugno. La Fiorentina, come l'Inter alla quale è stato accostato di recente, potrebbero pure pensare di prenderlo a zero al termine di questa stagione.

