CALCIOMERCATO INTER DE PAUL / In attesa di sapere se il cammino in Champions League potrà proseguire agli ottavi di finale, l'Inter mette le mani sul primo rinforzo in vista della finestra invernale di calciomercato ed accontenta il tecnico Antonio Conte con Rodrigo DePaul. Classe '94, mezzala abile nell'inserimento tra le linee, l'argentino di proprietà dell'Udinese secondo 'Sportmediaset.it' sarebbe ormai praticamente ad un passo dal trasferimento in nerazzurro. Le ultimissime notizie di mercato: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, da De Paul a Vidal: il punto

Decisivo sarebbe stato l'infortunio di Sensi che ha lasciato l'allenatore nerazzurro scoperto in una zona di fondamentale del campo. Serve un altro uomo in grado di spezzare il ritmo e con gol nei piedi, possibilmente un elemento futuribile. L'identikit conduce proprio a De Paul, che inoltre vanta già anche un'importante esperienza internazionale.

Le società starebbero lavorando sulle formule dell'affare che secondo il portale sarà impostato sul, da capire se fissato nel 2020 o nel 2021. Per quanto riguarda le cifre: i nerazzurri si avvicinano alle richieste dei friulani proponendoe qualche bonus. Al calciatore, invece, un contratto di quattro anni e mezzo da 3 milioni di ingaggio a stagione.

Parallelamente non tramonta anche l'altro sogno di mercato indicato dal tecnico Conte. Si tratta di Arturo Vidal, che visti gli ottimi rapporti tra Inter e Barcellona e la decisione dei blaugrana di blindare Rakitic potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane. Anche se per ora, come vi abbiamo ricordato, il Barcellona non apre al prestito.

