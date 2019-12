CALCIOMERCATO INTER VIDAL LAUTARO MARTINEZ / Una notte che vale una stagione. È la notte di Inter-Barcellona, ultima giornata della fase a gironi di Champions League con i blaugrana che, già qualificati e aritmeticamente sicuri del primo posto nel gruppo, daranno spazio ad un ampio turnover contro la formazione di Antonio Conte che, invece, avrà bisogno di vincere o almeno fare lo stesso risultato del Borussia Dortmund per superare il turno. Da qui, da questo risultato passano anche tante speranze per la volata nella seconda parte di stagione. Perché gli ottavi di Champions valgono un tesorettto fondamentale per le casse dei nerazzurri (almeno 15 milioni di euro in più) e per la forza contrattuale dell'allenatore, che forte anche del primo posto in campionato nella prossima riunione programmatica per il calciomercato in vista di gennaio potrà far valere le proprie ragioni per farsi regalare i rinforzi richiesti. Le ultimissime notizie di mercato: CLICCA QUI!

E l'asse di mercato più caldo lega guarda caso Inter e Barcellona, che venerdì si sarebbero incontrate a Milano. Un secondo vertice dopo il blitz di Piero Ausilio in Catalogna che fa presagire affari in vista. Nomi grossi in estate, con un possibile assaggio in inverno. Perché dopo l'apertura di Marotta e l'apprezzamento di Conte, il nome di Arturo Vidal va tenuto fortemente in considerazione.

Il Barcellona per ora non apre al prestito e chiede 15 milioni di euro per il cileno che nel frattempo è stato blindato a parole dal presidente("Non è previsto nessun movimento a gennaio"), ma è stanco del ruolo di riserva e ha già pubblicamente dichiarato di voler tornare a sentirsi importante, che sia al Barcellona o altrove. Gli introiti della Champions e l'incasso derivante dalla cessione didarebbero ai nerazzurri argomenti molto importanti per convincere il Barça che però punta soprattutto a strappare in cambio un'opzione per l'estate sui migliori gioielli interisti. Lautaroil più chiacchierato e obiettivo numero uno, ma non solo. Anche Valverde, dopo il presidente blaugrana, in conferenza stampa ha parlato anche di, altri due da tenere sotto osservazione.

Intanto, visti anche i problemi di Kwadwo Asamoah che salterà pure la sfida con il Barça a causa di questi fastidi al ginocchio che lo tormentano, prende sempre più quota l'idea di tornare sul mercato anche per un esterno mancino. In questo caso il nome in rosso nella lista di Antonio Conte sarebbe quel Marcos Alonso già allenato al Chelsea ed in rotta con i 'Blues'. Anche qui, però, senza gli introiti del passaggio del turno in Champions sarebbe un affare quasi impossibile viste le cifre dell'operazione.

