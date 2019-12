CALCIOMERCATO INTER LAUTARO BARCELLONA VALVERDE / Valverde avvisa l'Inter nonostante l'assenza di Messi. Nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro i nerazzurri l'allenatore del club blaugrana ha anche risposto a domande di calciomercato, la prima riguardante le voci su Lautaro Martinez: "Sta facendo una grande stagione, è rapido e potente. Segna gol di forza, si butta nello spazio e si intende molto bene con Lukaku. Hanno movimenti già rodati che stanno facendo la fortuna dell'Inter. Da noi come erede di Suarez? Dobbiamo rispettare il fatto che gioca nell'Inter e non parlare solo di lui. Io non parlo di chi non gioca al Barcellona. Paragonarlo a Suarez è però difficile: sono giocatori diversi. Lautaro è un buon giocatore, così come Lukaku, Godin, Skriniar e altri loro giocatori".

LEGGI ANCHE ---> Ultime CM.IT – Inter, Barcellona pazzo di Lautaro.

Calciomercato Inter, Vidal e Rakitic: l'ammissione di Valverde in conferenza

Su possibili cessioni a gennaio, con Vidal e Rakitic tra i giocatori più chiacchierati soprattutto in ottica Inter, Valverde ha poi ammesso: "Ci sono dei ruoli in cui siamo coperti, ma non voglio preoccuparmi ora del calciomercato. Ci sarà tempo". Come anticipato da Calciomercato.it, la volontà del Barcellona è quella di cedere Vidal solo a titolo definitivo, con una valutazione di 15 milioni di euro. Oltre al campo, si profilano dunque settimane piuttosto 'calde' sull'asse Milano-Barcellona. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Inter, non solo Lautaro e Vidal. Da Sensi a Skriniar: tutti i nomi in ballo con il Barcellona

Calciomercato Inter, conferme dal Brasile: ecco il tesoretto in arrivo da Gabigol

Milan, non solo Ibra: due obiettivi in casa Barcellona, le ULTIME di CM.IT