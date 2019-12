Calciomercato Juventus, Forsberg chiama la Serie A

CALCIOMERCATO SERIE FORSBERG / Emil Forsberg e la Serie A, un amore mai sbocciato che potrebbe però fiorire in futuro. In passato dopo l'ottimo Mondiale 2018, l'esterno svedese è stato accostato insistentemente a Roma e Juventus. La possibilità di sbarcare in Italia è stata concreta. Il calciatore - come riporta 'Spox.com' - ha ammesso che ha provato a lasciare il Lipsia senza che il club però glielo permettesse: "Ogni giocatore vuole testare il proprio valore - si legge - Ho sempre detto che mi piace La Liga in Spagna o la Serie A italiana. Mi piace il calcio che si gioca lì"

Parole chiare che potrebbero aprire nuovi scenari futuri. Difficile pensare che possa esserci un nuovo interesse della Roma. I giallorossi, al momento, sono coperti sugli esterni.

Discorso diverso, invece, per la Juventus. I bianconeri hanno bisogno di alternative in avanti soprattutto visti i continui infortuni di DouglasCosta.

Bernardeschi continua a non convincere e ogni domenica è oggetto di critiche da parte dei tifosi.

Lo spostamento in dietro diha dunque creato un vuoto che potrebbe essere colmato proprio da Forsberg, anche se gioca maggiormente sulla corsia sinistra.

Calciomercato, due svedesi al Milan?

Altra squadra a cui farebbe comodo il calciatore svedese è certamente il Milan. I rossoneri, ormai da anni, sono alla ricerca di un esterno puro. Il classe 1991 potrebbe ritrovare il suo vecchio capitano in Nazionale ZlatanIbrahimovic. Stefano Pioli è tornato a puntare su Calhanoglu come ala, a testimonianza che Rebic, acquisto dell'ultimo calciomercato, è stato totalmente bocciato.

Il croato è con le valigie in mano così come Fabio Borini: il Milan è pronto a far spazio a un nuovo esterno. Forsberg potrebbe essere un'idea, Lipsia e Liga permettendo.

