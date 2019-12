INTER BARCELLONA ASAMOAH CANDREVA / L'Inter si preparare alla decisiva sfida Champions contro il Barcellona: una vittoria, o comunque un risultato uguale a quello del Borussia Dortmund, lancerà i nerazzurri agli ottavi di finale della competizione.

Per la gara di domani sera Antonionon potrà fare affidamento su, alle prese con una condropatia al gionocchio sinistro: per l'esterno ghanese tempi di recupero non ancora chiari.

LEGGI ANCHE ---> Inter-Barcellona, Conte: "Domani soffriremo, ma due mesi fa si diceva altro"

Recuperato, invece, Antonio Candreva che ha preso parte all'inizio della rifinitura, aperta alla stampa, partecipando a riscaldamento e torello: l'ex Lazio, reduce da una lombalgia, sarà in ritiro con la decisione sulla sua disponibilità o meno rimandata a domani. Al momento le sensazioni sono però negative con Candreva che potrebbe accomodarsi al massimo in panchina. Ad Appiano Gentile per la rifinitura della squadra c'era anche il direttore sportivo Piero Ausilio: la sfida contro il Barcellona e il passaggio del turno potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato con i nerazzurri alla ricerca sicuramente di rinforzi a centrocampo, il reparto più falcidiato dagli infortuni e nel quale Conte ha poca possibilità di scelta per i tanti infortuni: tra questi anche Stefano Sensi che anche oggi ha proseguito il lavoro personalizzato.

