NAPOLI GENK MERET / Napoli che contro il Genk cerca il passaggio agli ottavi di Champions League e una svolta di una stagione diventata improvvisamente complicata. Alex Meret, portiere azzurro, in conferenza stampa spiega: "Sappiamo tutti che non è un momento positivo, ma vogliamo ripartire e ricominciare. Non vinciamo da tempo, domani è una gara fondamentale, ma il destino è nelle nostre mani, dipenderà solo da noi. Siamo concentrati e non vogliamo pensare alle cose negative di questo periodo. Bisogna estraniarsi da ciò che succede all'esterno, pensare al campo e compattarci come squadra pensando alla partita. Il resto non ci deve condizionare. Non riusciamo a mantenere ritmi alti in tutta la partita e questo ci condiziona.

E' una questione mentale, fisicamente stiamo bene e in Champions abbiamo dimostrato di saper dare tutto per 90 minuti. E' un problema che dobbiamo risolvere. La partita è per tutti noi, non solo per l'allenatore, dobbiamo uscire fuori da questo periodo e ritrovare la motivazione per far bene anche in campionato. La vittoria farà bene a tutti. Sicuramente chi va in campo siamo noi giocatori e siamo i primi responsabili, sappiamo di dover dare di più. Dobbiamo dare il massimo altrimenti non se ne viene fuori. Voci o non voci su esonero e altro, non penso che il gruppo ci pensi, ma si impegni solo a fare il suo lavoro in campo. lavoriamo come abbiamo sempre fatto, le differenze sono i risultati che ci stanno mancando. Questo ci fa pensare e ci spinge a lavorare ancora di più, è l'unica soluzione. Dobbiamo portare in campo quello che facciamo negli allenamenti".