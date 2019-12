PANCHINA SPALLETTI NAPOLI / Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti i sogni (al momento sono arrivati due no),Gennaro Gattuso (più vicino alla Fiorentina) con Reja traghettatore la pista più concreta. Il Napoli continua la caccia al sostituto di Ancelotti, appeso ad un filo in caso di eliminazione dalla Champions League. Per alcuni, il passaggio del turno potrebbe anche non bastare, di certo la partita di domani conto il Genk resta fondamentale per il futuro del tecnico e del suo staff, con immediati riflessi sul calciomercato del Napoli, a partire da Ibrahimovic. Entro una settimana, l'attaccante svedese darà la sua risposta ufficiale. I tifosi azzurri aspettano la sua decisione insieme a quelli del Bologna e del Milan, con una certezza: con il passaggio del turno, il club azzurro potrà vantare una carta in più.

E lo stesso Ancelotti, con un Ibra accanto e nello spogliatoio, potrà rafforzare la propria posizione. Insomma, mai come adesso la sfida europea influenzerà le mosse della società campana.

Post-Ancelotti, contatti anche con Gasperini

Con la conferma di Ancelotti fino al termine della stagione, il Napoli lavorerà invece per ingaggiare un tecnico a fine anno, nello specifico un addestratore come Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta è la prima scelta: risultano già dei contatti tra le parti per un contratto su base triennale.

