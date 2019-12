BRASILEIRAO CRUZEIRO RETROCESSIONE TIFOSI / In Brasile si è consumato un vero e proprio dramma sportivo, quello del Cruzeiro che dopo 98 anni di storia retrocede nella seconda serie verdeoro. Al termine di una stagione tribolata e culminata con la sconfitta casalinga incassata dal Palmeiras per 0-2, la 'Raposa' ha completato la propria caduta libera salutando amaramente il Brasileirao per la disperazione dei propri tifosi. Un fallimento peraltro piuttosto annunciato, visto che nelle ultime nove partite sono arrivati quattro pareggi e cinque sconfitte che hanno contribuito ad affossare il glorioso club di Belo Horizonte.

Come se non bastasse, il fallimento sportivo potrebbe ulteriormente distruggere le casse di una società con un monte ingaggi altissimo

Cruzeiro, la furia dei tifosi

Il peggio però è accaduto intorno al rettangolo di gioco. I tifosi, furiosi per il clamoroso epilogo maturato in campo, hanno iniziato ad andare sopra le righe con atti di vandalismo confusione, arresti e, sullo sfondo, anche lo sfottò dei rivali storici dell'Atletico Mineiro. Una furia implacabile quella dei supporters biancoblu che sono stati riportati alla tranquillità solamente dalla Polizia militare che ha risposto sparando proiettili di gomma, costringendo così l'arbitro a decretare all'85' la fine anticipata dell'incontro. Un vero e proprio disastro nell'anno della vittoria del Flamengo.

