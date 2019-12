CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Sei partite senza segnare, appena tre reti in stagione di cui due su calci di rigore: con questo score non certo invidiabile, Krzysztof Piatek si è presentato per Bologna-Milan. Una partita spartiacque per i rossonero ma anche per il polacco che da settimane convive con il fantasma di Ibrahimovic sulle spalle: una condizione che, complice anche il digiuno di gol, ha influenzato non poco l'ex Genoa. Al Dall'Ara però il digiuno che durava dalla rete contro il Lecce dello scorso 20 ottobre è stato interrotto: Piatek è stato bravo a conquistarsi e trasformare il calcio di rigore che ha dato il vantaggio alla squadra di Pioli.

Calciomercato Milan, Massara conferma Piatek

Un gol che è una risposta anche alle voci di mercato che lo vorrebbero tra i possibili partenti già a gennaio: una situazione della quale ha parlato prima del match anche il direttore sportivo rossonero Frederic Massara.

A 'Sky' il dirigente del Milan ha spiegato: "Non andrà via, abbiamo fiducia in lui, anche Pioli ce l'ha: sta lavorando per la squadra, siamo convinti che possa dare tanto a questa squadra". Resta da vedere cosa accadrà in caso di arrivo di Ibrahimovic: Pioli riuscirà a farli convivere?

