PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-CAGLIARI: Ragatzu e sardi immortali!

PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO CAGLIARI / Incredibile al Mapei Stadium. Un Sassuolo sempre bello da vedere e di grande personalità gestisce per gran parte della gara, poi il Cagliari dalle 7 vite conferma che non muore mai e la sfanga nei minuti di recupero. Fondamentale il solito Joao Pedro, ma soprattutto da sottolineare la favola del (non) giovane Ragatzu, cagliaritano doc, che a 28 anni e dopo una vita di gavetta si sta rivelando l'uomo della provvidenza.

Tabellino e voti Sassuolo-Cagliari

Una bella storia incastonata in una storia ancora più bella: quella degli immortali di

SASSUOLO: Turati 6; Toljan 6, Marlon 6 (46' Peluso 5.5), Romagna 5,5, Kyriakopoulos 6; Magnanelli 6, Locatelli 6.5; Berardi 6,5 (74' Traorè sv), Djuricic 7 (89' Obiang sv), Boga 6; Caputo 6,5. All. De Zerbi 5,5

CAGLIARI: Rafael 5,5; Cacciatore 5,5, Pisacane 5,5, Klavan 5,5, Pellegrini 5 (46' Lykogiannis 5), Nandez 6 (78' Ragatzu 7,5), Cigarini 6, Rog 6,5, Nainggolan 6, Joao Pedro 7, Simeone 5 (46' Cerri 5). All. Maran 7

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 6' p.t. Berardi (S), 36' p.t. Djuricic (S), 6' s.t. Joao Pedro (C), 45' s.t. Ragatzu (C)

Note: al 65' Berardi (S) ha calciato un rigore sulla traversa

Ammoniti: 32' p.t. Klavan (C), 37' Berardi (S), 38' p.t. Pellegrini (C), 39' p.t. Magnanelli (S), 45' p.t. Djuricic (S), 45'+ 1' Rog (C), 1' s.t. Pisacane (C)