Sassuolo, idea Mazzocchi per gennaio: duello in Serie A

Il classe ’95 potrebbe lasciare il Napoli nella sessione invernale 

Anche il Sassuolo si sta muovendo in vista del calciomercato di gennaio. Carnevali ha blindato i big, ma non sono esclusi colpi di scena. In caso di offerta valide… Fronte entrate, occhio al possibile affare con il Napoli: nel mirino c’è Mazzocchi, ai margini della formazione azzurra.

Sassuolo, idea Mazzocchi dal Napoli per gennaio

Il club neroverde sta cercando almeno un rinforzo per le corsie esterne. In tal senso negli ultimi giorni ha preso consistenza la candidatura del classe ’95, che in questa prima parte di stagione ha collezionato appena 113′ considerate tutte le competizioni.

Mazzocchi può lasciare il Napoli nella finestra di gennaio che fra pochi giorni aprirà i battenti. Il suo contratto scade nel 2027, per questo i neroverdi potrebbero chiudere col Napoli sulla base di un prestito secco oneroso, volendo con annesso diritto di riscatto.

Su Mazzocchi ci sarebbe pure il Parma, come il Sassuolo intenzionato a rinforzarsi sulle fasce, possibilmente con un profilo di esperienza.

