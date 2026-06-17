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Inter, pronto il colpaccio dal Liverpool: 30 milioni bonus compresi

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Nerazzurri letteralmente scatenati e pronti a regalare il primo rinforzo al tecnico Chivu: ecco tutti i dettagli. 

Dopo la conquista dello scudetto, in casa Inter sono iniziate le grandi manovre di mercato per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. I nerazzurri sono ora vicinissimi al primo rinforzo che potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League, più precisamente dal Liverpool.

Curtis Jones durante una partita col Liverpool
Curtis Jones (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Curtis Jones, infatti, si avvicina a grandi passi al trasferimento in nerazzurro. Il nuovo tecnico dei Reds, Andoni Iraola, non considera il 25enne inglese incedibile e ora Marotta è pronto ad approfittarne: lo riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui a breve sarebbe atteso il rilancio dell’Inter dopo l’offerta iniziale di 20 milioni di euro.

L’affare tra Liverpool e Inter potrebbe chiudersi alla fine sulla base di 30 milioni di euro, bonus compresi: Chivu attende fiducioso, manca davvero poco per l’approdo di Jones a Milano.

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