CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG ARSENAL / Inter pronta a uno snodo cruciale della sua stagione, la gara contro il Barcellona può aprire le porte degli ottavi di finale di Champions League. Martedì con i catalani serve vincere per passare il turno, la squadra di Conte vuole centrare il primo grande obiettivo stagionale per poi proporsi sul mercato ad alti livelli e rilanciare la sfida alla Juventus in campionato. Nerazzurri per ora davanti di due punti, che avranno bisogno di innesti per essere competitivi su tutti i fronti fino alla fine.

Calciomercato Inter, Real Madrid e Barcellona su Aubameyang

Il reparto principale in cui rinforzarsi è il centrocampo, ma i nerazzurri pensano anche a innesti in attacco.

Per gennaio l'Inter segue sempre Giroud , ma il club guarda anche in prospettiva. Notizie interessanti arrivano da Londra, doveè in rotta con l'e col contratto in scadenza nel 2021 il gabonese può essere una ghiotta occasione. Il 'Sun' in Inghilterra riferisce che non ci sono stati ancora contatti per il rinnovo, ma anche che diverse squadrespingono forte. Oltre all'interessamento già noto del, c'è anche quello del. Non sarà facile per l'Inter avere la meglio in un'eventuale asta con squadre di tale portata.

