CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI BOLOGNA IBRAHIMOVIC RAIOLA / Tutti in attesa di Zlatan Ibrahimovic, ma ormai manca davvero poco. Il countdown per la decisione dell'attaccante svedese su quella che sarà la sua prossima avventura dopo i LosAngelesGalaxy è ormai agli sgoccioli: a giorni è atteso l'annuncio definitivo, con l'ipotesi Serie A che resta la più probabile viste anche le ultime dichiarazioni dello svedese.

Calciomercato: Milan, Bologna e Napoli in attesa. L'annuncio di Raiola su Ibrahimovic

Ma nessuna pista può essere esclusa, neanche il più clamoroso dei colpi di scena, quando di mezzo c'è Zlatan... Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Intervistato da 'Gazzetta.it', è l'agente Mino Raiola ad aggiungere ulteriore carne al fuoco. "Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà. Di certo, se tornasse, la Serie A aumenterebbe l'appeal, sia a livello tecnico che televisivo. Quanti Paesi accenderebbero la tv ogni week-end… - esordisce il noto procuratore -. Quale delle tre squadre sceglierà? Chissà, noi siamo uomini liberi. Il ritiro? Non escludo nulla, ma è molto difficile. Ibra sta ancora benissimo".

Ma nonostante le dichiarazioni dello stesso Ibra, occhio anche all'ipotesi estero che lo stesso Raiola non scarta in questa fase: "Perché no? Non è detto che debba per forza scegliere l’Italia". Milan, Napoli e Bologna aspettano.