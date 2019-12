CALCIOMERCATO BALE REAL MADRID TOTTENHAM MOURINHO / Gareth Bale torna a far discutere. Il gallese non è stato convocato per l'ennesima volta da Zinedine Zidane per la sfida contro l'Espanyol. Il Real Madrid ha vinto 2-0 grazie ai gol di Benzema e Varane, tornando a +3 in classifica sul Barcellona. A creare polemica, però, è stata ancora una volta la questione legata al campione classe '89. Gareth Bale, infatti, ha lasciato il 'Bernabeu' circa 10 minuti prima della fine del match. Come riporta 'AS', il gallese è andato via dallo stadio intorno all'80': il regolamento interno dei 'Blancos' impone ai calciatori in tribuna di non abbandonare l'impianto prima di 10 minuti dal termine del match.

Alla fuga di Bale mancavano precisamente la stessa quantità di minuti al triplice fischio dell'arbitro, che ha poi concesso anche 2 minuti di recupero. Non è la prima volta che l'attaccante 30enne lascia il 'Bernabeu' in anticipo rispetto alla fine della partita, nell'orario preciso in cui scatta il via libera. Era successo anche più di un mese contro il Leganes, poi altre due volte: il 2 novembre contro il Betis (in quel caso insieme a James Rodriguez) e il 6 con il Galatasaray.

Un atteggiamento che non è andato ancora una volta giù ai tifosi del, che sono tornati ad arrabbiarsi con. Anche se, sostanzialmente, il giocatore non ha violato il regolamento.

Calciomercato Real Madrid, tifosi furiosi con Bale e Mourinho spera

In tutto questo continua a sperare José Mourinho, che sogna di riabbracciare Bale nella sua avventura al Tottenham. Un ritorno che avrebbe sicuramente del romantico per il gallese, su cui però ci sono tanti interessi come quello del Manchester United e di alcuni club cinesi. Il suo contratto scade nel 2022, quest'anno ha giocato solo 10 partite in tutte le competizioni e in più sono state numerose le polemiche sulle convocazioni. Bale, infatti, è ritenuto indisponibile da Zidane mentre è stato convocato e impiegato dal ct della nazionale. Un addio anticipato, magari già a gennaio, sembra praticamente scontato. Juve e Inter sono alla finestra, anche se ad ora si tratta solo di una suggestione: entrambe le società vorrebbero puntare su un profilo più giovane, anche se Bale sarebbe il giocatore ideale per entrambe. Uno dei problemi, però, sarebbe soprattutto l'ingaggio. E Mourinho spera.

