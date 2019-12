CALCIOMERCATO LIVERPOOL VAN DEN BERG/ Secondo quanto riportato dal 'Liverpool Echo', Sepp van den Berg, difensore centrale classe 2001 in forza alla squadra della Merseyside, potrebbe subito prolungare il suo contratto con la maglia dei Reds di Jurgen Klopp.

Per le ultime notizie sul calciomercato dei club di Premier League---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, il prossimo allenatore del Manchester City: l'annuncio di Guardiola

Van den Berg è arrivato in estate dal PEC Zwolle, club olandese, e in questi primi mesi con il Liverpool ha già dimostrato tutte le sue qualità, tanto da meritare il rinnovo del contratto. Il giocatore originario proprio di Zwolle ha finora totalizzato otto presenze in Premier League two, mentre ha due gettoni con i Reds in Carabao Cup.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Premier League, 15a giornata: Liverpool inarrestabile! Mou ko a Manchester