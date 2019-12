INTER ROMA INFORTUNIO CANDREVA LAZARO / Altri guai per Antonio Conte che proprio nelle battute conclusive del primo tempo ha perso per infortunio Antonio Candreva. Sensazioni subito negativo per l'esterno nerazzurro che si è immediatamente fermato dopo essersi toccato la schiena.

Al suo posto in pieno recupero è entrato Valentino

Un periodo sicuramente non fortunato per la linea mediana di Antonio Conte, che deve già fare a meno di due pilastri come Sensi e Barella che dovranno rimanere ancora ai box. In tal senso i nerazzurri iniziano già a pensare al mercato di gennaio.