INTER ROMA DZEKO / Cresce la fiducia in casa Roma per le condizioni di EdinDzeko in vista dell'anticipo di questa sera al 'Meazza' contro la capolista Inter.L'attaccante bosniaco ha smaltito la febbre accusata nei giorni scorsi e dal ritiro giallorosso in zona San Siro filtra ottimismo sul suo recupero.

Dzeko ieri ha partecipato alla rifinitura a Trigoria prima della partenza per Milano e stamane le sue condizioni erano ulteriormente migliorate, con la squadra di Fonseca che ha svolto un leggera seduta di risveglio muscolare.

Adesso toccherà al tecnico portoghese - dopo la riunione tecnica prima della partenza per lo stadio - decidere se impiegare l'ex Wolfsburg e Manchester City direttamente dal primo minuto, o farlo partire inizialmente dalla panchina per poi utilizzarlo nella ripresa. Con Dzeko fuori dall'undici titolare, probabile l'utilizzo delle Zaniolo come falso nuove e Mkhitaryan sulla linea dei trequartisti. Sicuramente, dall'inizio o a gara in corso, l'oggetto dei desideri di Antonio Conte nell'ultimo mercato estivo sarà uno dei protagonisti della contesa del 'Meazza'.