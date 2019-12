CALCIOMERCATO JUVENTUS MILINKOVIC-SAVIC / Domani sera guiderà l'assalto della Lazio alla Juventus, ma Milinkovic-Savic è da tempo un nome che ruota in orbita bianconera: il 24enne centrocampista serbo piace a Paratici e la società campione d'Italia non gli ha mai tolto gli occhi di dosso, nonostante la difficoltà nel trattare con Lotito.

Corteggiato anche dal Manchester United, il suo trasferimento in estate sembrava cosa fatta, Milinkovic-Savic è rimasto alla Lazio anche se in estate il suo addio potrebbe tornare d'attualità. Lo stesso calciatore in un'intervista a 'DAZN' ha parlato di un possibile approdo alla Juventus, non chiudendo la porta ad un trasferimento: "Se sarei titolare alla Juve? Boh, bella domanda.

Per adesso sono alla Lazio e penso solo a questo, poi non si sa mai..."

Calciomercato Juventus, la pista Milinkovic sempre viva

Così la pista che porterebbe Milinkovic-Savic alla Juventus torna d'attualità: la gara di domani sarà l'occasione per ammirare la qualità del calciatore poi però per un'eventuale trattativa occorrerà trovare l'accordo con la Lazio che in passato è arrivata a chiedere 100 milioni di euro per il serbo. Un nome che, oltre che all'estero, piace anche in Italia: c'è la solita Inter pronta a duellare con la Juventus anche in sede di campagna acquisti con Marotta che, come Paratici, è un grande estimatore del 24enne.

