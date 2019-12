Calciomercato Inter, obiettivo Kulusevski: parla D'Aversa

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS KULUSEVSKI / L'ottima stagione di Dejan Kulusevski è sotto gli occhi di tutti. L'esterno svedese classe 2000 è diventato un punto fermo del Parma e tra assist e gol ha stregato le big del nostro campionato. Come raccontato, l'Inter ha mosso passi importanti, incontrando l'agente del calciatore, Stefano Sem, nei giorni scorsi. Un chiaro segnale lanciato ai club interessati, tra i quali la Juventus.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, Kulusevski svela il suo obiettivo

I nerazzurri vorrebbero mettere a disposizione di Antonio Conte il calciatore fin da gennaio.

Gli infortuni distanno spingendo Marotta a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi per allungare la rosa e il nome diè uno di quelli in cima alla lista.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, allarme Sensi: avanti su Kulusevski e Vidal

Calciomercato Inter, Kulusevski solo in estate

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Portarlo a Milano però non sarà per nulla facile. Il Parma, che lo ha prelevato in prestito dall'Atalanta, vorrebbe tenerlo, come d'accordo, fino al termine della stagione: "Non ho paura di perdere il calciatore - ammette il tecnico D'Aversa al termine della partita di Coppa Italia contro il Frosinone - Per il suo bene credo sia meglio che rimanga qui per continuare a crescere, ha ancora grandi margini di miglioramento. Per il suo bene e quello dell'Atalanta è giusto che rimanga qui".

POTREBBE INTERESSARTI:

Calciomercato Inter, doppio pericolo per Kulusevski: nel mirino della Premier

Calciomercato Inter, Kulusevski nel mirino: l'annuncio di Percassi