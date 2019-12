CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA / Non solo Ibrahimovic. In tema di grandi ritorni in casa Milan, ultimamente è tornato di moda anche il nome di Thiago Silva. In scadenza a giugno 2020, il difensore brasiliano può diventare una delle prede più appetite in sede di calciomercato. Come detto in passato, la priorità dell'ex rossonero resta quella del rinnovo con il Psg. Il club francese, tuttavia, sta temporeggiando e la trattativa per il prolungamento non è ancora decollata. Secondo 'L'Equipe', infatti, Leonardo non è del tutto convinto di prolungare il matrimonio con il calciatore, sia per una questione anagrafica (35 anni), sia per una questione caratteriale.

Valutazioni importanti verranno fatte nei prossimi mesi, ma il direttore sportivo sembra addirittura disposto a correre un rischio enorme.

Calciomercato Milan, alleato Leonardo per la difesa

Stando alle informazioni in possesso del quotidiano francese, l'intenzione è quella di aspettare le grandi sfide di Champions League in programma a febbraio e marzo prima di emettere il verdetto definitivo sul futuro di Thiago Silva. Se non dovesse ottenere le garanzie sperate, il club parigino difficilmente offrirebbe un nuovo contratto al calciatore. Una decisione abbastanza rischiosa visto che a partire da gennaio l'ex Fluminense potrà firmare con una nuova squadra per trasferirsi a parametro zero in estate.