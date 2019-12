VIDEO CALCIOMERCATO / Appuntamento con il notiziario di Calciomercato.it: come di consueto nel telegiornale della nostra redazione sono presenti gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal mondo del mercato.

Dalla panchina che scotta dialal futuro dinel mirino di, al possibile colpo a centrocampo dei nerazzurri passanto per l'annuncio in arrivo per: buona visione!