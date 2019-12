MILAN ROMA GREMIO SAN PAOLO / Missione in Brasile per Milan e Roma: come riporta 'Globoesporte', osservatori dei due club italiani erano presenti allo stadio in occasione di Gremio-San Paolo, match vinto dai padroni di casa per 3-0 con la doppietta di Luciano Neves e il gol di Alisson.

Una partita che ha visto tra gli spettatori diversi scounting europei: oltre ai rappresentanti delle due compagini italiane, infatti, erano presenti ancheed Everton.

I giallorossi sono stati accostati in passato a Pepe, 22enne attaccante esterno del Gremio, che potrebbe arrivare in giallorosso soltanto in estate in quanto extracomunitario: il suo agente è stato nei mesi scorsi a Trigoria , in virtù anche degli ottimi rapporti con Petrachi, Fonseca e il suo staff. Altro nome valido per le due italiane è quello di Everton, stella del Gremio che da poco ha rinnovato il suo contratto: nel nuovo accordo è presente una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

