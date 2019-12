ARSENAL ALLEGRI LJUNGBERG / Ljungberg ha iniziato con un pareggio l'avventura alla guida dell'Arsenal come manager ad interim: il tecnico norvegese è stato chiamato 'temporaneamente' sulla panchina dei Gunners dopo l'esonero di Emery ma contro il Norwich non è arrivata la svolta con il 2-2 che allontana ancora di più il club dalla zona Champions.

Intanto la società lavora alla decisione definitiva sull'allenatore: confermare, sulla scia da quanto fatto alsu, o puntare su un altro nome?

Calciomercato, Allegri in pole per l'Arsenal

Il dilemma che sta caratterizzando gli ultimi giorni in casa Arsenal è condiviso anche dai bookie che vedono due opzioni al momento in vantaggio sulle altre: la conferma di Ljungberg e la nomina di Massimiliano Allegri, uno dei nomi accostati ai Gunners. Il tecnico toscano sarebbe il nome più apprezzato in questo momento, mentre l'altra soluzione interna, Arteta, è subito dietro. Staccati, invece, sempre secondo i bookie Rodgers, attualmente al Leicester, e Pochettino, da poco esonerato dal Tottenham. Per il manager delle Foxes si registrano le sue dichiarazioni nel fine settimana con le quali confermava la presenza di una clausola nel suo contratto che gli può consentire di liberarsi in caso di grande offerte.

