Napoli, dimissioni Ancelotti e rinuncia a ingaggio: spunta un retroscena

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI DIMISSIONI / Sei pareggi e due sconfitte nelle ultime otto partite: il Napoli vive la peggiore crisi di risultati dell'ultimo decennio e la gestione Ancelotti è più in bilico che mai.

Il tecnico, oggi, ha deciso di portare la squadra in ritiro da mercoledì per preparare la partita con l'in programma sabato.

LEGGI ANCHE --> Napoli, la squadra torna in ritiro! Ancelotti sceglie la linea dura

Napoli, De Laurentiis si guarda intorno per il dopo Ancelotti

L'edizione odierna di 'Tuttosport', però, non esclude un clamoroso colpo di scena, con l'ex Milan che potrebbe decidere di dimettersi rinunciando al 50% del suo ingaggio, trovando quindi un accordo con De Laurentiis, che da parte sua sta iniziando a guardarsi intorno per sostituirlo. Un cambio tecnico in casa Napoli, impensabile appena due mesi fa, comincia a prendere quota.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: stage a Trigoria per un giovane argentino

Pallone d'Oro, spuntano i risultati: Ronaldo fuori dal podio!