CALCIOMERCATO BRESCIA GROSSO CORINI / Zero punti, zero gol segnati e 10 subiti: è questo il bottino raccolto dal Brescia nelle ultime 3 partite. E' quasi tutto pronto per il ritorno di Eugenio Corini sulla panchina delle 'Rondinelle'. A partire dalla giornata di ieri, il presidente Cellino sembra essere deciso ad interrompere il proprio legame lavorato con Fabio Grosso, con l'esonero che potrebbe arrivare oggi.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' c'è stato già un contatto tra la società e Corini per tornare su quella panchina lasciata il 3 novembre scorso.

La sconfitta interna rimediata al San Paolo contro il Bologna sicuramente rende ancora più instabile la posizione di Carlo Ancelotti. Il Napoli si trova a 17 punti di distanza dalla capolista Inter, fuori dalla zona Champions e deve fare i conti con un avvio di stagione davvero deludente. Anche Leonardo Semplici è chiamato ad un'inversione di tendenza nelle prossime partite per rimanere sulla panchina della SPAL: la prossima partita contro il Brescia potrebbe rappresenta un crocevia importante. Capitolo Fiorentina. Il ko interno contro il Lecce ha complicato ulteriormente la classifica della squadra di Montella e mette nei guai il tecnico di Pomigliano d'Arco che vede la sua posizione sempre più in bilico. In pole ci sarebbe Gattuso. Da monitorare la posizione di Luca Gotti sulla panchina dell'Udinese e quella di Thiago Motta sulla panchina del Genoa.

