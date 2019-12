CALCIOMERCATO INTER ROMA BARCO / Acquistato dall'Atlanta United nel gennaio del 2018 dopo aver vinto una Copa Sudamericana da protagonista con l'Independiente, Ezequiel Barco ha vissuto molti alti e bassi nei suoi primi mesi statunitensi, caratterizzati anche da alcuni problemini fisici. Nonostante ciò, il 20enne argentino ha collezionato cinquantanove presenze, mettendo a referto nove gol e nove assist. Abile a giostrare su tutta la linea di trequarti e come seconda punta, il calciatore ha di recente ammesso di voler valutare le offerte provenienti dall'Europa nelle prossime settimane. Il suo nome è già finito sul taccuino di Arsenal e Manchester United, ma il talento abbinato alla giovane età fanno di Barco una potenziale miccia del calciomercato.

Le due squadre inglesi, infatti, non sono le uniche che hanno preso informazioni sulla possibilità di una cessione nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter e Roma, occhi su Ezequiel Barco

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, oltre allo Sporting, anche Inter e Roma stanno monitorando con attenzione la siutazione dell'attaccante, in scadenza con la franchigia statunitense il 31 dicembre del 2022. Entrambe le squadre italiane, tuttavia, sembrano valutare l'opzione Barco soprattutto in ottica estiva, avendo altre priorità per rinforzare la squadra durante la sessione invernale di mercato.