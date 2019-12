Calciomercato, la verità sul colpo Ibrahimovic: annuncio Bigon

CALCIOMERCATO BOLOGNA MILAN BIGON IBRAHIMOVIC / Prima della gara odierna tra Bologna e Napoli, il dirigente rossoblu Bigon ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione mercato: "Credo sinceramente poco, sono voci mediatiche più che interne alla società.

Non c'è mai stata una vera e propria trattativa per Ibrahimovic - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Negli ultimi quattro o cinque mesi siamo stati il terzo o quarto attacco della Serie A, dobbiamo essere più concreti". Clicca qui per restare aggiornato.

