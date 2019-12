JUVENTUS SASSUOLO TURATI / Una domenica indimenticabile per Stefano Turati. Il baby portiere del Sassuolo, all'esordio in Serie A, è stato decisivo nel blindare il 2-2 dei neroverdi e consegnare ai suoi un punto preziosissimo sul campo dei campioni d'Italia. Il 18enne estremo difensore è visibilmente emozionato parlando in zona mista al termine della sfida: E' difficile spiegare tutto questo, sono davvero in un vortice di emozioni. Sono contento, mi sono tolto una grande soddisfazione grazie anche ad un po' di fortuna.

Ho saputo ieri dopo l'allenamento che c'era la possibilità di scendere in campo,si era fatto male".

"La parata più difficile è stata quella sulla punizione di Ronaldo. Su Dybala sono andato più d'istinto. Sul rigore di Cristiano mi tremavano un po' le gambe, non c'ho capito molto… Ho decisivo di spingere su un lato ma non è servito. E' stata un'emozione incredibile quando Buffon mi ha salutato: è pazzesco averlo di fianco e sfidarlo in campo quando fino a tre giorni fa lo vedevi soltanto dalla tv. Se domani andrò a scuola? Non lo so, magari vengono i miei genitori e alcuni amici vengono a trovarmi. Cercherò di andare ma non prometto niente".