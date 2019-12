CALCIOMERCATO JUVENTUS SASSUOLO BOGA TURATI / Juventus beffata dal Sassuolo nella quattordicesima giornata di Serie A. Allo 'Stadium', dopo l'iniziale vantaggio firmato da Bonucci, i ragazzi di Sarri si sono fatti rimontare dalle reti di Boga e Caputo prima di portare il risultato sul 2 a 2, sigillato poi dalle prodezze tra i pali del giovanissimo Turati, all'esordio assoluto tra i professionisti. La gara ha quindi offerto importanti suggerimenti di calciomercato alla sempre attenta dirigenza juventina, che nelle prossime sessioni potrebbe lavorare per nuovi colpi dalla squadra neroverde: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, sorpresa Turati col Sassuolo: occhi vigili

Sempre attento ai giovani prospetti italiani, il d.s. Paratici non ha potuto non apprezzare l'importante prestazione di Stefano Turati, tra i migliori in campo oggi in Juventus-Sassuolo. Classe 2001, il giovanissimo portiere si è rivelato decisivo con almeno due interventi da veterano: il primo su una conclusione violentissima di Cristiano Ronaldo dai 20 metri, il secondo con la punta delle dita sul tiro ravvicinato di Dybala.

Personalità, coraggio e un pizzico di furbizia hanno accompagnato i suoi interventi in questa giornata memorabile per lui e per gli osservatori di mercato, che hanno quindi inserito il suo nome nella lista delle future promesse.

Calciomercato Juventus, da Boga a Traore: quanti talenti nel Sassuolo

Spina nel fianco per la difesa juventina, il 22enne Boga ha mostrato importanti qualità e ha segnato con un bellissimo cucchiaio a Buffon. Anche per lui, quindi, si accendono i riflettori degli addetti ai lavori, che oggi hanno apprezzato altresì le prove di Locatelli e Traore, tra i giovani centrocampisti più interessanti del campionato.

