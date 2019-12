JUVENTUS SASSUOLO PAGELLE TABELLINO / Il Sassuolo frena la capolista Juventus, adesso a rischio sorpasso da parte dell'inseguitrice Inter. Boga incanta nel primo tempo e regala il gioiello dell1-1 dopo il vantaggio bianconero firmato da Bonucci. Caputo, grazie alla complicità di Buffon, porta avanti la formazione di De Zerbi ad inizio ripresa, prima che entri in scena Dybala: la 'Joya' sostituisce un impalpabile Bernardeschi e si procura il rigore del definitivo 2-2 realizzato da Cristiano Ronaldo. Il portoghese si sblocca dopo oltre un mese all'asciutto, ma resta ancora lontano dai suoi standard. Esordio coi fiocchi in Serie A per il giovanissimo portiere neroverde Turati.

JUVENTUS

Buffon 4,5 - Manca goffamente l'intervento sul tiro di Caputo: una papera che alla fine costa carissima alla Juve.

Cuadrado 5,5 - Non brillante come al solito, sbaglia alcune chiusure. Soffre Boga quando si sposta sulla sua corsia.

Bonucci 6,5 - Colpo da biliardo per il vantaggio bianconero. Qualche sbavatura però nel cuore della retroguardia juventina, come ad esempio sulla rete di Boga.

De Ligt 4,5 - Primo tempo senza grossi affanni, crolla nella ripresa: innesca il gol di Caputo, pasticcia spesso e volentieri quando il Sassuolo si fa vivo dalla parti di Buffon.

Alex Sandro 5 - Boga lo mette alle strette, poco lucido anche in fase di spinta. Fisicamente non al top dopo l'infortunio.

Bentancur 7 - Il migliore dei bianconeri con Dybala. Corre a tutto campo, ci mette garra e qualità a centrocampo. Prova di sostanza.

Pjanic 5,5 - Non inventa e sbaglia diverse scelte in regia. E la manovra della 'Vecchia Signora' inevitabilmente ne risente.

Emre Can 5 - Non sfrutta l'occasione concessagli da Sarri. Macchinoso e lento, spreca due ottime occasioni in area avverdaria (53' Mautidi 6 - Forze fresche per recuperare lo svantaggio).

Bernardeschi 5 - Beccato dal pubblico, non trova il guizzo vincente malgrado l'impegno profuso. Rendimento ancora incostante che lascia tanti dubbi. (53' Dybala 7 - Cambia la Juve, dà la scossa. Si procura il rigore del 2-2 e guida l'assalto bianconero).

Higuain 5,5 - Non trova la stoccata vincente. Meno assatanato rispetto alle ultime uscite. Non ha piùenergie ed esce nel finale (79' Ramsey s.v. Poco tempo per incidere).

Cristiano Ronaldo 5,5 - Il rigore del 2-2 non basta a certificare un'altra prova incolore. Un fantasma nel primo tempo, si sveglia dopo l'intervallo ma da un fuoriclasse del suo calibro è lecito attendersi perfomance di ben altro spessore.

Allenatore: Sarri 5,5 - Juve stanca fisicamente e di testa, che soffre la maggiore brillantezza del Sassuolo.

Un passo indietro rispetto alla convincente prova con l'Atletico in Champions: l'Inter di Conte, adesso, può mettere la freccia per il sorpasso. Un Dybala in queste condizioni non merita di partire dalla panchina.

SASSUOLO

Turati 7.5 - Assoluto protagonista nella ripresa con un paio di interventi strepitosi. Esordio indimenticabile in Serie A per il baby portiere neroverde.

Toljan 6,5 - Attacca lo spazio con coraggio, scodella bei cross soprattutto nella prima frazione.

Marlon 7 - Per oltre un'ora è insuperabile, con disinvolura alza il muro su Higuain e Ronaldo. Le cose si complicano quando entra in scena Dybala.

Romagna 6 - Attento e puntuale nelle chiusure. Soffre come tutti il finale arrembante della Juve, procurando il rigore su Dybala.

Kyriakopoulos 6 - Buona copertura sulla sinistra, limita allo stretto necessario le sortite offensive.

Magnanelli 7 - E' sempre al posto giusto in mezzo al campo. Bussola della formazione di De Zerbi.

Locatelli 6,5 - Ottimo primo tempo, cala un po' nella ripresa. Contibuto importante in entrambe le fasi.

Djuricic 6 - Si accende ad intermittenza. Bel duello con Cuadrado, si sacrifica anche in ripiegamento (72' Muldur 6 - Apporto prezioso nel finale).

Traore 7 - Inizia col fuoco dentro, lo trovi praticamente ovunque. Pericoloso con i suoi tagli sulla trequarti (62' Duncan 6 - Regge l'urto con la Juve tutta proiettata in avanti).

Boga 8 - Praticamente imprendibile, una spina nel fianco della difesa bianconera. Cucchiaio-gioiello a scavalcare Buffon e altre giocate strappa applausi. Prossimo uomo mercato (90' Peluso s.v.).

Caputo 7 - Regala l'assist per Boga, dentro l'area è sempre un fattore. Grazie alla complicità di Buffon e della difesa bianconera regala l'illusorio vantaggio al Sassuolo.

Allenatore: De Zerbi 7 - Bel Sassuolo, coraggioso e con personalità. Mette a più riprese in difficoltà la Juventus, sfiorando il colpo grosso. Soffre nel finale ma il 2-2 è ampiamente meritato: punto storico allo 'Stadium'.

Arbitro: La Penna 6,5 - Gestisce bene le fasi calde del match. Non sbaglia sul rigore per l'intervento di Romagna su Dybala.

TABELLINO

Juventus-Sassuolo 2-2 - 20' Bonucci (J); 22' Boga (S); 47' Caputo; 67' rig. Cristiano Ronaldo

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can (53' Matuidi), Pjanic, Bentancur; Bernardeschi (53' Dybala); Higuain (79' Ramsey), Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Demiral. Allenatore : Sarri

Sassuolo (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic (62' Muldur), Traore (72' Duncan), Boga (90' Peluso); Caputo. A disposizione: Pegolo, Russo, Obiang, Raspadori, Tripaldelli, Piccinini, Mazzitelli, Ghion, Bourabia. Allenatore: De Zerbi

Arbitro: La Penna (sez. Roma)

VAR: Nasca

Ammoniti: Djuricic (S), Locatelli (S), Toljan (S), Pjanic (J), Muldur (S), Kyriakopoulos (S)

Espulsi:

Note: recupero 0' e 4'; spettatori 40.597