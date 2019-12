CALCIOMERCATO JUVENTUS PELLEGRINI ROMA / Se per Federico Chiesa la Juventus deve fare i conti con la resistenza della Fiorentina, la strada per Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 della Roma, è sicuramente più in discesa visti gli ottimi rapporti tra le due dirigenze. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' la dirigenza bianconera segue attentamente le prestazioni del giocatore di Fonseca, tornato in campo da poco dopo un brutto infortunio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, clausola e prezzo di Pellegrini

Lorenzo Pellegrini ha una clausola rescisorria pari a 30 milioni di euro.

Troppo bassa per un giocatore che ha dimostrato sia con la Roma che con l'Italia di avere qualità importanti, come testimoniato dai sette assist collezionati fin qui in stagione nonostante l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde di gioco per diverse settimane. La Roma lo sa ed è pronta a rinnovare il contratto del suo centrcampista andando a togliere la clausola o almeno a ritoccarla, facendo anche leva sulla volontà del giocatore che al momento resterebbe violenteri nella capitale. Da registrare anche l'interesse di Inter e Tottenham.

