CALCIOMERCATO INTER CHIESA JUVENTUS / L'Inter fa sul serio per Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina resta uno dei primi obiettivi di Antonio Conte, con la dirigenza che sembra decisa ad accontentare le richieste del proprio allenatore. In questo senso, 'Sport Mediaset' parla di un possibile assalto al talento viola già a gennaio: i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro più il cartellino di Politano, già seguito dalla Fiorentina nella scorsa estate.

Laè dunque avvertita.

Calciomercato Inter e Juventus, sfida per Chiesa: le ultime in casa Fiorentina

Come anticipato da Calciomercato.it, Chiesa vuole indossare al più presto la maglia di una big, con la Juventus al momento sua primissima scelta. L'Inter è però pienamente in corsa e sembra voler inserirsi tra i bianconeri e il giocatore. Difficilmente però la Fiorentina si priverà del classe 1997 a gennaio: qualsiasi discorso potrebbe dunque essere rimandato alla prossima sessione estiva di calciomercato. Si profila un acceso duello Inter-Juventus per Federico Chiesa.

