CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE CALLEJON / Il Napoli prova a voltare pagina dopo la profonda crisi di risultati e disciplinare, tra ammutinamento e multe. La riunione con De Laurentiis di ieri sembra aver riportato il sereno nel gruppo azzurro, che presenta ancora però diversi nodi da sciogliere in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Le situazioni più delicate, in questo senso, sono quelle relative a Dries Mertens e José Maria Callejon, i cui contratti sono in scadenza nel 2020.

LEGGI ANCHE --> Napoli, primo passo per la pace De Laurentiis-giocatori: ultime CM.IT

Calciomercato Napoli, rinnovo Callejon: gli aggiornamenti

Ieri il belga ha vissuto un confronto individuale con De Laurentiis, che non ha mai chiuso all’ipotesi di prolungare il rapporto con l’attaccante. Un desiderio, quello di rinnovare, condiviso con l’ex madridista, che però non ha portato, finora, a una trattativa concreta tra entourage e club.

Gli ultimi contatti tra le parti risalgono a oltre un mese fa, quando il presidente ribadì la proposta di un nuovo accordo fino al 2022 allo stesso stipendio attuale, da circa 3 milioni di euro netti.

Calciomercato Napoli, agente Callejon: “C’è tempo per pensare al futuro”

L’idea era di rivedersi e discuterne di persona, ma il summit, per ora, non è ancora in programma.

In questi giorni, diversi rumors hanno ipotizzato un addio imminente per Callejon, che potrebbe ripercorrere lasciate da Hamsik un anno fa, chiudendo il lunghissimo rapporto col Napoli in inverno, per vivere un’avventura in Cina.

Uno scenario che Manuel Garcia Quilón, agente del calciatore, ha smentito ai microfoni di Calciomercato.it: “Non c’è alcuna trattativa in corso con club cinesi, Callejon non ha intenzione di partire a gennaio”. Il rappresentante dell'ex Real Madrid ha aggiunto: “José pensa solo al Napoli, vuole far bene con la maglia azzurra che veste dal 2013 e a cui tiene tantissimo. C’è tempo per pensare al suo futuro e al suo contratto, ora conta il campo”. Testa ai prossimi impegni, quindi: domani il Napoli, dopo il pareggio di Liverpool, dovrà dimostrare contro il Bologna al San Paolo di essere ripartito davvero.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, ultime dall'infermeria: sorriso Sanchez, stop prolungato per Sensi

Calciomercato Inter, futuro Gabigol: c'è l'annuncio di Conte