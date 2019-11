Calciomercato Juventus, non solo Kulusevski: altri due obiettivi nerazzurri

CALCIOMERCATO JUVENTUS ATALANTA KULUSEVSKI GOSENS TRAORE / Dejan Kulusevski è il nome del momento. Il centrocampista svedese di origini macedoni sta facendo benissimo con la maglia del Parma. L'Atalanta ha trovato l'ennesimo tesoretto proveniente dal proprio settore giovanile. Il destino del ragazzo classe 2000, che qualche settimana fa ha esordito con la nazionale maggiore scandinava, sembra ormai chiaro. Le big d'Italia e d'Europa gli danno la caccia. Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi per il talentuoso centrocampista, valutato 30 milioni di euro. I due club dovranno però affrontare la concorrenza delle società di Premier League, visto l'interesse di Arsenal e Manchester United. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, Kulusevski e non solo: gli obiettivi in casa 'Dea'

Nel corso della storia tanti sono stati gli affari conclusi tra Juventus e Atalanta. Il club bianconero ha accolto numerosi giocatori provenienti da Bergamo.

Dal simbolo Gaetanoa, non ultimo, Mattia, poi ceduto al. E ora Fabioguarda con attenzione a nuovi talenti nerazzurri. Oltre a Kulusevski, che ha però dichiarato di voler restare a Parma sino a fine stagione , la dirigenza bianconera studia con attenzione altri profili. Come riferisce il 'Corriere dello Sport', due sono i nomi che piacciono in modo particolare. Il primo è quello di, che ha tra l'altro siglato la rete del momentaneo vantaggio atalantino nella sfida contro la Juventus, per cui c'è stato un primo sondaggio. L'altro nome è quello di Amad, ala destra ivoriana classe 2002, nuovo gioiellino proveniente da Zingonia. Traore, fratello di Hamed Junior del(anche lui virtualmente bloccato dai bianconeri), è l'ennesimo talento finito nel mirino bianconero. Su di lui però c'è anche il

