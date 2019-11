Fiorentina, Commisso: "Sì, ero juventino! Su scudetto e centro sportivo..."

FIORENTINA COMMISSO JUVENTINO / Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola nel corso dell'evento organizzato dalle "Glorie Viola" a Coverciano. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riportate da 'Tuttosport': "Ho parlato alla squadra dopo l'allenamento di oggi, sono sempre con i giocatori, spero che siano carichi ma dobbiamo vincere restando tutti insieme, come una grande famiglia".

LEGGI ANCHE --> Fiorentina-Lecce, UFFICIALE: la decisione di Montella su Chiesa

Fiorentina, Commisso: "Datemi tempo, sto imparando!"

PASSATO - "Sì, ero tifoso della Juventus: ricordo Hamrin tra i più grandi mai visti, che giocò contro Pelè, e ricordo Albertosi. Dissi che sarei tornato in Italia quando avrei avuto la possibilità di acquistare un club".

SCUDETTO - "Datemi tempo, sto imparando.

La squadra si è formata in ritardo, speriamo di andar bene quest'anno ma sono contento di tutto: quel che verrà, verrà".

FUTURO - "Voglio fare qualcosa per la Fiorentina: mi hanno dato l'opportunità a Bagno a Ripoli di acquistare dei terreni non vedendoli nemmeno di persona. In tre mesi li abbiamo presi e sono partiti i lavori: entro settembre, forse agosto 2020, inizieranno i veri lavori della casa della Fiorentina, e tra due anni festeggeremo il Natale nella nuova sede del club".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Arsenal, da Allegri a Pochettino: il borsino degli allenatori

Calciomercato Monza, Berlusconi fa le cose in grande: caccia all'attaccante dalla Serie A