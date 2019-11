FIORENTINA LECCE CHIESA / Pochi minuti fa Vincenzo Montella ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in programma domani sera tra Fiorentina e Lecce. Spicca l'assenza di Federica Chiesa: la dirigenza viola ha comunicato la sua assenza con un comunicato ufficiale, annunciando che il giocatore "continuerà il protocollo di riabilitazione come stabilito, a causa del risentimento all’’adduttore lungo della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutato il suo rientro in gruppo". Assente anche l'infortunato Pezzella.

Ecco la lista:

Portieri: Cerofolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Eysseric, Pulgar, Zurkowski.

Attaccanti: Boateng, Ghezzal, Pedro, Ribery, Sottil, Vlahovic.

