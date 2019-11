JUVENTUS DYBALA CALCIOMERCATO ATLETICO / Cristiano Ronaldo offuscato dalle magie di Paulo Dybala. E' la Joya' a trascinare in questo momento della stagione la Juventus tra Champions League e campionato, visto anche il periodo di appannamento del fuoriclasse portoghese. Il numero dieci ha svoltato dopo una stagione in chiaroscuro e le molteplici voci estive che lo vedevano lontano da Torino, incasellando gol e prestazioni da leccarsi i baffi.

Calciomercato Juventus, Dybala torna nei radar delle big d'Europa

Dybala è tornato a fare la differenza sotto la cura Sarri: 7 centri finora in stagione tra Europa e Serie A, senza dimenticare assist e giocate da urlo a tutto campo. Ultima perla il capolavoro su punizione contro l'Atletico Madrid, che ha consegnato i tre punti e il pass da testa di serie alla Juventus per gli ottavi di Champions.

Le performance di Dybala hanno inevitabilmente riattivato l'attenzione nei suoi confronti da parte delle big d'Europa: dalal, passando per il Tottenham presente con alcuni osservatori martedì all''Allianz Stadium'

Calciomercato Juventus, Simeone corteggia Dybala: l'Atletico ci riprova

Da non scartare nella lista delle pretendenti anche l'Atletico Madrid, da tempi non sospetti su Dybala. Il classe '93 di Laguna Larga è molto stimato dal connazionale Diego Pablo Simeone, che a fine partita del match di Torino lo ha calorosamente abbracciato prima di lasciare il prato dello 'Stadium'. Qualche tempo fa fece scalpore l'incontro a cena tra i due a Madrid, con i 'Colchoneros' che lo consideravano il naturale sostituto di Griezmann in attacco. L'Atletico l'ultima estate ha poi virato sul gioiellino Joao Felix, ma questo non precluderebbe un possibile assalto per l'ex Palermo a fine stagione.

Juventus, Dybala è rinato: dal rinnovo alla valutazione sul mercato

La Juventus sta pensando comunque al rinnovo del numero dieci, che potrebbe prolungare fino al 2024 (attualmente è in scadenza nel 2022) con ritocco dell'ingaggio fino a 10 milioni. E dopo le ultime magie, ci vorrà un assegno superiore ai 100 milioni di euro per trattare con Paratici e Nedved una possibile dipartita da Torino della 'Joya'.

