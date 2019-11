MILAN INFORTUNIO DUARTE/ Altro problema in casa Milan, stavolta legato agli infortuni. Il Milan ha infatti reso nota l'operazione al calcagno per Leo Duarte, difensore centrale brasiliano, che dovrà stare fermo dai tre ai quattro mesi. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Il giocatore, arrivato nell'ultima estate di calciomercato, ha accumulato qualche presenza da titolare, soprattutto al posto di Mateo Musacchio.

Una brutta tegola per Stefano Pioli che ora dovrà riuscire a recuperare il miglior Caldara per il reparto difensivo centrale, considerando anche i frequenti problemi muscolari dell'ex giocatore del Villarreal.

IL COMUNICATO UFFICIALE

AC Milan comunica che nella giornata odierna Léo Duarte è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del calcagno all'inserzione del tendine achilleo sinistro presso la Alfredson Tendon Clinic di Umeå (Svezia). L'operazione, eseguita dal Prof. Håkan Alfredson alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in 3/4 mesi.

