CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / A Liverpool non ci sarà: nella gara che può essere quella della svolta o del tracollo definitivo, Lorenzo Insigne non sarà presente. Colpa del dolore al gomito, residuo della botta presa contro il Milan, che ha impedito al capitano del Napoli di viaggiare insieme al resto dei compagni con destinazione 'Anfield Road'. Il numero 24 azzurro è uno dei calciatori sul banco degli imputati dopo l'ammutinamento e le polemiche che ne sono seguiti: lui, insieme ad Allan, sarebbe il calciatore più bersagliato dalla richiesta di multa presentata da Aurelio De Laurentiis, atto probabilmente finale di un rapporto che negli ultimi tempi aveva dato più di un segnale di scricchiolio. Dalle sostituzioni accolte malvolentieri alle reazioni dei fischi del pubblico, l'ultimo anno di Insigne a Napoli è stato caratterizzato dalle polemiche. Così, anche per lui, si parla di un possibile addio a fine stagione, ma non si esclude una cessione già nella finestra di gennaio.

Calciomercato Napoli, Raiola lavora al futuro di Insigne: c'è il Milan

Il suo agente Mino Raiola è pronto a lavorare alla sua prossima destinazione, anche se c'è da fare i conti con le richieste del presidente partenopeo: un problema non di poco conto nell'operazione cessione.

Tra le possibile società interessate a Insigne negli ultimi tempi si è tornato a parlare del Milan che però convive con le ristrettezze economiche imposte dal Fair Play Finanziario: certo tra la società rossonera eil legame è molto stretto e da, i contatti negli ultimi tempi si sono intensificati. Chissà che non ci sia stata l'occasione per parlare anche di Insigne...

Calciomercato Napoli, Suso per sostituire Insigne

Situazione simile a quella vissuta da Insigne a Napoli per Suso al Milan: lo spagnolo non è mai stato completamente apprezzato dalla piazza, né è riuscito a trovare quella continuità di rendimento utile alla compagine rossonera.

Di un suo addio si è vociferato spesso e allora un incastro di necessità potrebbe portare allo scambio Insigne-Suso: lo spagnolo rappresenterebbe per età e costi il profilo ideale per De Laurentiis. Ma ci sarebbe però da superare l'ostacolo rappresentato dal valore dell'attaccante napoletano e dal suo ingaggio, già attualmente più alto di quello dello spagnolo.

