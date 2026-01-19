Atalanta
Affare Cambiaghi in Serie A, una big piomba sull’esterno del Bologna

Il futuro di Nicolò Cambiaghi potrebbe essere lontano da Bologna con l’esterno offensivo che è finito nel mirino di una grande squadra italiana.

Momento non facile per il Bologna che, oltre alla crisi di risultati, dovrà fare i conti con l’assalto da parte di alcune big nei confronti di Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo rossoblu.

Stando a quanto affermato da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, il Napoli sarebbe su Nicolò Cambiaghi, esterno offensivo del Bologna che sta facendo molto bene in questa stagione in rossoblu, conquistando anche un posto in nazionale.

Salutato di fatto Giovanni Fabbian destinazione Fiorentina, il Bologna non sembra avere l’intenzione di lasciar partire un titolare della squadra con il classe 2000 che si sta dimostrando sempre di più un punto fermo della formazione di Vincenzo Italiano. Il Napoli ha pensato a lui per sostituire Noa Lang, sempre più vicino al passaggio al Galatasaray, ma dai rossoblu dovrebbe arrivare un no secco, con la possibilità di riparlarne in estate.

Antonio Conte è alla ricerca di un esterno offensivo in grado di saltare l’uomo e l’identikit perfetto è quello dell’ex Empoli che, però, appare destinato a terminare la stagione in rossoblu.

