Il Napoli scarica Lukaku: Conte abbraccia il nuovo bomber

Novità importantissima in casa Napoli per quel che riguarda il calciomercato invernale: ecco cosa sta succedendo.

Il Napoli scarica Romelu Lukaku, ancora fermo ai box a causa della lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata nel corso di un’amichevole estiva contro l’Olympiacos, nel pieno della preparazione. La bomba arriva direttamente dalla Turchia, più precisamente da ‘TRT Spor’, secondo cui l’entourage dell’attaccante belga starebbe sondando il terreno per un trasferimento immediato al Fenerbahce.

Una svolta inaspettata, almeno fino a qualche settimana fa quando sembrava imminente il rientro in gruppo di Lukaku.

Lukaku via da Napoli: c’è il nome del sostituto

Sempre secondo ‘TRT Spor’, il patron De Laurentiis avrebbe già individuato il possibile sostituto di Lukaku: si tratta di Youssef En-Nesyri, attaccante del Fenerbahce e della nazionale marocchina classe ’97.

L’operazione En-Nesyri, ovviamente, è strettamente legata alla cessione di qualche pezzo da novanta della rosa azzurra e, proprio in tal senso, il principale indiziato a fare le valigie sarebbe Romelu Lukaku. Attenzione, dunque, a questa pista e alle prossime ore che potrebbero accendere questo clamoroso affare di mercato.